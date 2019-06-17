Фура протаранила микроавтобус в Приморье
0 Оставить комментарий
Владивосток, 17 июня. Серьезное ДТП произошло в Хасанском районе Приморья, микроавтобус врезался в фуру. Аварию зафиксировал видеорегистратор.
Инцидент произошел на трассе рядом с селом Барабаш. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом.
Силой удара микроавтобус отбросило в сторону второй фуры, транспортное средство сильно повреждено. На кадрах можно увидеть, как очевидцы ДТП пытаются открыть дверь микроавтобуса и вытащить пострадавшего.
О состоянии водителя микроавтобуса не сообщается, пишет Deita.ru.
infox - new