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Фура протаранила микроавтобус в Приморье

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Фура протаранила микроавтобус в Приморье

Владивосток, 17 июня. Серьезное ДТП произошло в Хасанском районе Приморья, микроавтобус врезался в фуру. Аварию зафиксировал видеорегистратор.

Инцидент произошел на трассе рядом с селом Барабаш. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузом.

Силой удара микроавтобус отбросило в сторону второй фуры, транспортное средство сильно повреждено. На кадрах можно увидеть, как очевидцы ДТП пытаются открыть дверь микроавтобуса и вытащить пострадавшего.

О состоянии водителя микроавтобуса не сообщается, пишет Deita.ru.

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Автор: Ирина Селезнева
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