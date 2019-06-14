Суд во Владивостоке оштрафовал компанию-отловщика косаток на 56 млн рублей

Владивосток, 14 июня. Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей общество с ограниченной ответственностью «Океанариум ДВ» за нарушение правил рыболовства. Решение огласила судья Ольга Ясинская.

По ее словам, компания незаконно отловила и содержала косаток и белух в «китовой тюрьме». Суд во Владивостоке оштрафовал компанию-отловщика косаток на 56 миллиона рублей. Эту сумму заплатит ООО «Океанариум ДВ». При этом решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Косаток и белух, содержащихся сейчас в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье, выловили четыре компании по заказу иностранных океанариумов. Об этом заявил директор ООО «Афалин» Алексей Решетов в своем обращении к главе государства Владимиру Путину.

«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в госорганы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — утверждает он.

Глава другой компании-отловщика ООО «Океанариум ДВ» Александр Бронников также обратился к президенту РФ, назвав решение о передаче животных государству для последующего выпуска необоснованным. В своем письме Бронников предупредил, что это может нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов.

Он отметил, что собственники иностранных океанариумов внесли предварительную оплату на поставку белух и косаток и теперь несут значительные убытки от неполучения животных. В связи с этим Бронников предупредил о реальной угрозе подачи исков с их стороны.

При этом директор «Океанариум ДВ» отметил, что в случае исполнения контракта ООО «способно увеличить внешнеторговый баланс России на 15 миллиона долларов и принести до 200 миллионов рублей налоговых платежей в бюджет РФ. К слову Решетов в своем письме также заявил о доходах в бюджет страны в случае поставки косаток и белух за рубеж, но конкретных сумм не называет.

Руководители этих двух компаний-отловщиков считают, что косатки и белухи было выловлены без нарушений законодательства.

О «китовой тюрьме» общественность узнала осенью 2018 года, когда активисты Greenpeace сообщили о планируемой незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Члены движения рассказали, что большая часть морских млекопитающих содержится в бухте Средняя. Природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, занимающихся отловом животных.