Дорожные рабочие ремонтируют десять улиц во Владивостоке

Владивосток, 13 июня. Ремонт дорог в столице Приморского края идет по десяти адресам в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожные службы выполняют ремонт по 10 адресам, в общей сложности запланирован ремонт на 15 улицах. Завершить работы планируется до 31 октября.

По словам главы компании-подрядчика «Строй Сити» Шамиля Ходэи, пришлось увеличить число бригад, чтобы завершить ремонт в срок. Рабочие снимают старый асфальт, убирают бордюры, ведут земляные работы и поднимают колодцы инженерной системы, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в 2021 году заработает система мониторинга состояния российских автомобильных дорог. Она будет показывать ситуацию на трассах в регионах страны в реальном времени.