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Около 75% туристов из Кореи отдыхают в Приморском крае

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Около 75% туристов из Кореи отдыхают в Приморском крае

Владивосток, 13 июня. Власти Приморья планируют увеличить поток туристов из Японии, Республики Корея и Китая. Об этом заявил глава регионального департамента туризма Константин Шестаков.

Почти 75% туристов из Кореи, которые приезжают в Россию, отдыхают в Приморском крае.

«Россию посетило более 314 тысяч корейских туристов, более 220 тысяч из них приезжают во Владивосток», — сказал Шестаков, его цитирует Deita.ru.

Столица Приморья также пользуется популярностью у отдыхающих из КНР и Японии. Шестаков назвал их платежеспособными туристами, которые сделают большой вклад в развитие региона.

Власти ожидают, что в этом году в Приморье будут летать пять новых авиакомпаний. С авиперевозчиком из Сингапура Changi правительство Приморья разрабатывает новые туристические маршруты из азиатских стран.

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Автор: Ирина Селезнева
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