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Детскую поликлинику во Владивостоке переоснащают новым оборудованием

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Детскую поликлинику во Владивостоке переоснащают новым оборудованием

Владивосток, 12 июня. Современное офтальмологическое оборудование начали устанавливать в детской поликлинике №5 Владивостока.

Новое оборудование устанавливается в отремонтированные помещения пятой детской поликлиники Владивостока, сообщает «Deita.ru».

«В поликлинике был сделан ремонт. У нас появилась новая регистратура, холл с игрушками, два входа для больных и здоровых детей, где установили автоматические двери. Также открылась комната матери и ребенка, был приведен в порядок кабинет дежурного врача», — рассказала главный врач медучреждения Александра Горшкова.

В данный момент в поликлинике устанавливается офтальмологическое оборудование, в конце июля сюда поступит оснащение для ЛОР-отделения, рентген-аппарат и оборудование для зала лечебной физкультуры.

Приобретение медтехники осуществляется на средства федерального бюджета в рамках целевой программы. Приобретение оборудования и ремонт помещений обошлись в 31,5 млн рублей.  

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Автор: Виталий Рыжков
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