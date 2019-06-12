Спортсменка из Приморья стала трехкратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Владивосток, 12 июня. Жительница Дальнегорска Алина Рассамахина стала сильнейшей на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Швеции.

Воспитанница «Центра содействия семейному устройству детей-сирот села Сержантово» Анна Рассамахина начала заниматься пауэрлифтингом пять лет назад. Как пишет «Deita.ru», за столь малый срок девушке удалось добиться впечатляющих результатов. На чемпионате мира в шведском Хельсинборге Алина установила новый мировой рекорд, присев со штангой весом 116 кг. Второй мировой рекорд она установила в жиме лежа, подняв 68,5 кг.

По итогам турнира Рассамахина завоевала «золото» за приседания и за жим лежа, «серебро» за становую тягу и основную золотую медаль чемпионки мира по сумме троеборья.

Отметим, спортсменка выступала в возрастной категории 14-18 лет, в которой на данный момент собрала все наивысшие достижения в пауэрлифтинге, став трехкратной чемпионкой мира.