Синоптики прогнозируют грозы в День России в Приморье

Владивосток, 12 июня. В День России в Приморском крае ожидается облачная погода, временами возможны ливни.

По прогнозам метеорологов, днем 12 июня в Приморье ожидается переменная облачность. Ветер с порывами до 11 метров в секунду временами будет приносить тучи и кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы, сообщает «Deita.ru».

На улице при этом будет довольно жарко, днем воздух прогреется до 27 градусов выше ноля.

Ночью температура воздуха составит от семи до двенадцати градусов тепла, ветер утихнет до шести метров в секунду.

До конца текущей недели в регионе сохранится примерно такая же погода, к выходным вероятность дождей увеличится, а по-настоящему солнечных дней стоит ожидать не ранее понедельника.