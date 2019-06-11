Фура повисла на мосту в Приморье

Владивосток, 11 июня. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Владивосток — Хабаровск. Об этом свидетели инцидента рассказали в социальных сетях.

Согласно информации, дальнобойщик не справился с управлением и ушел с моста. Контейнер зацепился за ограждения. Как пишет Deita.ru, фура не перевернулась.

Ранее три человека погибли в ДТП с фурой в Подмосковье. Авария произошла на 47-м километре трассы утром в субботу.

«Столкнулись фура и три легковых автомобиля. В результате погибли три человека, а еще один пострадал», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате сильного пожара в частном доме в Удмуртии погибли пять человек. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.