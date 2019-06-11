Необходимость замены тормозной жидкости объяснили в Приморье

Владивосток, 11 июня. Автолюбителям рекомендовали менять тормозную жидкость каждые 50 тысяч километров пробега.

Тормозная жидкость может поглощать влагу, что приводит к появлению коррозии на элементах тормозной системы. При экстренном торможении она может закипеть, что также скажется на эффективности системы, сообщает портал Deita.ru.

Издание отмечает, что владельцам автомобилей следует менять тормозную жидкость согласно изложенным в руководстве по эксплуатации рекомендациям. В среднем замена должна проводиться каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

Ранее из-за проблем с тормозами были отозваны около 33 тысяч автомобилей Lada Largus, сообщила Газета.ru. Причиной стала возможность смещения расположенной в корпусе вакуумного усилителя тормозов мембраны.