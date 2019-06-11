Жителям Владивостока восстановят водоснабжение

Владивосток, 11 июня. Коммунальные службы столицы Приморья восстановят подачу воды во многие жилые дома города, сообщил Примводоканал.

В течение дня 11 июня горячее и холодное водоснабжение восстановят в некоторых домах на улицах Нейбута, Шепеткова, Шкипера Гека, Авроровская, Алеутская, Башидзе, Комсомольская, Московская, Октябрьская, Пограничная, Пологая, Прапорщика Комарова, Верхнепортовая, Казанская, Крыгина, Морозова, Самарская, Саратовская, Авраменко, Бестужева, Лейтенанта Шмидта, Леонова, Захарова, Ялтинская, Морская 1-я, Сипягина, Станюковича, Посьетская, Чернышевского, Державина, Нерчинская, Уткинская, Стрельникова, Нижнепортовая.

Кроме того, горячую и холодную воду вернут в ряд домов на переулках: Шевченко, Перекопский, Трудовой и проспектах: Красного Знамени, Океанский, Острякова и Партизанский. Полный список домов, в которых будет восстановлено водоснабжение публикует портал Deita.ru.

Воду отключили в начале месяца из-за аварии, уточняет издание.