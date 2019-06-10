Открытую форму туберкулеза выявили у воспитателя детсада в Приморье

Владивосток, 10 июня. Признаки туберкулеза нашли у воспитателя детсада во Владивостоке, сотрудники и дети проходят медицинское обследование, сообщил представитель мэрии.

Воспитатель устроилась на работу 8 месяцев назад, предоставив результаты прохождения медкомиссии. Позднее женщина почувствовала плохо, у нее выявили туберкулез.

Роспотребнадзор предписал провести дезинфекцию в дошкольном учреждении. Воспитанники детсада и другие сотрудники проверяются врачами. По данным департамента здравоохранения Приморского края, у женщины выявили открытую форму туберкулеза, пишет РИА Новости.

Дети остаются под наблюдением по месту проживания, сотрудница получает лечение. Ранее издание Deita.ru сообщило, что во Владивостоке будут судить женщину за мошенничество при ремонте детского сада.

По данным прокуратуры, жительница Приморья получила субсидию в размере 6,7 млн рублей, но ремонт так и не был произведен.