Квартиру за 62 млн рублей с видом на Золотой мост продают во Владивостоке

Владивосток, 7 июня. В столице Приморского края за 62 млн рублей продают квартиру с видом на Золотой мост и Амурский залив.

Объявление о реализации шикарных апартаментов общей площадью 225 квадратов, которые расположены на десятом этаже одной из высоток, размещено в Интернете на популярной доске объявлений.

Продавец квартиры отметил, что вид из окон настолько шикарен, что его невозможно описать. Кроме того, в объявлении отмечается, что и сам дом находится в отличном состоянии, сообщает Deita.ru.