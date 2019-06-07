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Квартиру за 62 млн рублей с видом на Золотой мост продают во Владивостоке

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Квартиру за 62 млн рублей с видом на Золотой мост продают во Владивостоке

Владивосток, 7 июня. В столице Приморского края за 62 млн рублей продают квартиру с видом на Золотой мост и Амурский залив.

Объявление о реализации шикарных апартаментов общей площадью 225 квадратов, которые расположены на десятом этаже одной из высоток, размещено в Интернете на популярной доске объявлений.

Продавец квартиры отметил, что вид из окон настолько шикарен, что его невозможно описать. Кроме того, в объявлении отмечается, что и сам дом находится в отличном состоянии, сообщает Deita.ru.

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Автор: Константин Терехов
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