Квартиру за 62 млн рублей с видом на Золотой мост продают во Владивостоке
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Владивосток, 7 июня. В столице Приморского края за 62 млн рублей продают квартиру с видом на Золотой мост и Амурский залив.
Объявление о реализации шикарных апартаментов общей площадью 225 квадратов, которые расположены на десятом этаже одной из высоток, размещено в Интернете на популярной доске объявлений.
Продавец квартиры отметил, что вид из окон настолько шикарен, что его невозможно описать. Кроме того, в объявлении отмечается, что и сам дом находится в отличном состоянии, сообщает Deita.ru.
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