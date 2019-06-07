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В аварии с Lexus в Приморье погиб человек

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В аварии с Lexus в Приморье погиб человек

Владивосток, 7 июня. В смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием новенького Lexus LX570 в Приморском крае погиб один человек.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Осиновка в пятницу в первой половине дня. Подробностей аварии приводится мало, свидетели случившегося говорят, что автомобиль восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии, как минимум, погиб один человек. Еще один находившийся во внедорожнике доставлен в больницу, сообщает Deita.ru.

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Автор: Константин Терехов
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