В аварии с Lexus в Приморье погиб человек

Владивосток, 7 июня. В смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием новенького Lexus LX570 в Приморском крае погиб один человек.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Осиновка в пятницу в первой половине дня. Подробностей аварии приводится мало, свидетели случившегося говорят, что автомобиль восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии, как минимум, погиб один человек. Еще один находившийся во внедорожнике доставлен в больницу, сообщает Deita.ru.