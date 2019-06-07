Катер с четырьмя пассажирами затонул во Владивостоке, трое спасены

Владивосток, 7 июня. Катер с четырьмя пассажирами на борту затонул акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.

Инцидент произошел в 6 июня в 22.40 по местному времени. На борту судна находились четыре человека.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю, спасатели вытащили из воды двух пассажиров катера и доставили их на берег. Позднее на острове Русский был обнаружен еще один пассажир катера. Медики оценивают состояние всех спасенных людей как удовлетворительное.

В настоящий момент спасатели ищут четвертого пассажира катера. Задействованы два плавсредства и пять человек личного состава.