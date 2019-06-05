Сотрудники ДПС задержали более 4,5 тысяч пьяных водителей в Приморье

Владивосток, 5 июня. Сотрудники ГИБДД в Приморском крае с начала года задержали более 4,5 тысяч нетрезвых водителей, из них 2492 человека были за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Более двух тысяч водителей отказались от медицинского освидетельствования. Нетрезвые водители спровоцировали 261 ДТП, в которых погиб 21 человек, пострадали более 180 человек.

По данным ведомства, во Владивостоке произошло 28 аварий, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. Это на 21% выше, чем в 2018 году. Отмечается, что чаще всего ДТП с пьяными водителями за рулем происходят в вечернее время, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Дорогу не поделили минивэн Hyundai, Toyota и автобус, транспортные средства получили сильные повреждения, пострадали два человека.