Девушка подралась из-за собачки в Приморье

Владивосток, 4 июня. Запертый в автомобиле йоркширский терьер стал причиной драки девушки с охранником в Приморье.

Конфликт произошел на одной из площадок, куда привозят эвакуированные за неправильную парковку автомобили. Как пишет «Deita.ru», в одной из таких машин оказался заперт йоркширский терьер, которого привезли вместе с брошенным в неположенном месте авто.

Молодой человек и его девушка, которые пришли за машиной, набросились на охранника площадки, сетуя на то, что собачка могла задохнуться. Защищаясь, тот кинулся с кулаками на парня и едва не ударил хозяйку пса.

Пользователи Сети уверены, что девушка виновата в случившемся сама.