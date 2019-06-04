Девушка подралась из-за собачки в Приморье
Владивосток, 4 июня. Запертый в автомобиле йоркширский терьер стал причиной драки девушки с охранником в Приморье.
Конфликт произошел на одной из площадок, куда привозят эвакуированные за неправильную парковку автомобили. Как пишет «Deita.ru», в одной из таких машин оказался заперт йоркширский терьер, которого привезли вместе с брошенным в неположенном месте авто.
Молодой человек и его девушка, которые пришли за машиной, набросились на охранника площадки, сетуя на то, что собачка могла задохнуться. Защищаясь, тот кинулся с кулаками на парня и едва не ударил хозяйку пса.
Пользователи Сети уверены, что девушка виновата в случившемся сама.
«Сколько раз твердили — нельзя оставлять животных и детей в закрытой машине. Все что угодно может произойти за пять минут, а у пленника в закрытой тачке шансов выжить не будет. Так что еще бы и за жестокое обращение с животными штраф впаять надо», — написал один из пользователей Instagram.