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Девушка подралась из-за собачки в Приморье

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Девушка подралась из-за собачки в Приморье

Владивосток, 4 июня. Запертый в автомобиле йоркширский терьер стал причиной драки девушки с охранником в Приморье.

Конфликт произошел на одной из площадок, куда привозят эвакуированные за неправильную парковку автомобили. Как пишет «Deita.ru», в одной из таких машин оказался заперт йоркширский терьер, которого привезли вместе с брошенным в неположенном месте авто.

Молодой человек и его девушка, которые пришли за машиной, набросились на охранника площадки, сетуя на то, что собачка могла задохнуться. Защищаясь, тот кинулся с кулаками на парня и едва не ударил хозяйку пса.

Пользователи Сети уверены, что девушка виновата в случившемся сама.

«Сколько раз твердили  — нельзя оставлять животных и детей в закрытой машине. Все что угодно может произойти за пять минут, а у пленника в закрытой тачке шансов выжить не будет. Так что еще бы и за жестокое обращение с животными штраф впаять надо», — написал один из пользователей Instagram.  

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: «Deita.ru»
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