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Синоптики предупредили о грозах в Приморье

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Синоптики предупредили о грозах в Приморье

Владивосток, 4 июня. Прогноз погоды обещает жителям Приморья ливни и грозы.

Как сообщает «Deita.ru», во вторник в Приморье будет облачно и дождливо. В регионе пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в ливни. Высока вероятность гроз и шквалистого усиления ветра.

В течение дня температура воздуха поднимется с 12 до 25 градусов тепла, но солнце едва ли покажется из-за облаков, погода останется пасмурной и довольно теплой.

По предварительным прогнозам, уже в среду дожди прекратятся, сохранится переменная облачность, но ощутимо похолодает. В предстоящую неделю днем будет не выше 16-17 градусов тепла.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: «Deita.ru»
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