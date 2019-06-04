Новую технологию отгрузки угля испытали в Находке

Находка, 4 июня. На одном из угольных терминалов Находки испытали закрытую технологию отгрузки угля.

Испытания новой конвейерной линии стали первым итогом работы по созданию комплекса закрытой перевалки угля, который должен быть построен до 2020 года в соответствии с поручением президента России.

Как сообщает «Deita.ru», один из терминалов Находки завершил проектирование линии, изготовленной по индивидуальному заказу. Оборудование доставлено на территорию предприятия, монтаж завершится через несколько месяцев.

После ввода линии в эксплуатацию, уголь со складов будет поступать на причал по закрытой ленте и далее с помощью специальной машины его перегрузят в трюм судна. Это соответствует современным требованиям безопасности, исключающим контакт угля с окружающей средой.

На терминале работает также 19 пылеподавляющих установок, четыре из которых имеют самый большой радиус покрытия на Дальнем Востоке — до 150 метров.

Принимаемые меры призваны полностью оградить жителей Находки и окружающую среду от угольной пыли при отгрузке сырья.