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Ребенок скончался в лагере в Амурской области

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Ребенок скончался в лагере в Амурской области

Благовещенск, 3 июня. Ребенок умер в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел во время зарядки. Мальчик 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Он приехал на смену 1 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако не смогли спасти ребенка. Точная причина смерти не установлена, специалисты проводят следственные мероприятия.

Ранее на Камчатке в частном доме был обнаружен труп ребенка в стиральной машине. Мать оставила мальчика на весь день одного, уйдя на работу.

В Москве в больнице умер ребенок, ожидающий пересадки печени. Он упал с кровати и получил телесные повреждения в области головы, сообщают «Известия».

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Автор: Борис Николаев
Источник: пресс-служба правительства Амурской области
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