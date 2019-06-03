Ребенок скончался в лагере в Амурской области

Благовещенск, 3 июня. Ребенок умер в детском лагере «Колосок» в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Инцидент произошел во время зарядки. Мальчик 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Он приехал на смену 1 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако не смогли спасти ребенка. Точная причина смерти не установлена, специалисты проводят следственные мероприятия.

Ранее на Камчатке в частном доме был обнаружен труп ребенка в стиральной машине. Мать оставила мальчика на весь день одного, уйдя на работу.

В Москве в больнице умер ребенок, ожидающий пересадки печени. Он упал с кровати и получил телесные повреждения в области головы, сообщают «Известия».