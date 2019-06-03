Пропавшую в Приморье девочку нашли на детской площадке
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Владивосток, 3 июня. Пропавшая накануне в Находке семилетняя девочка вернулась домой. Об этом сообщили в управлении СК по Приморскому краю.
«Ребенок найден. С девочкой все в порядке», — цитирует представителя следственных органов РИА Новости.
По данным регионального управления МВД, девочку нашли на детской площадке. Она рассказала, что осталась переночевать у подруги, так как заигралась.
Ранее портал Deita.ru сообщил, что пропавшая девочка вышла из дома на улице 25 лет Октября в 15.30 по местному времени (08.30 по Москве) 2 июня.
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