Пропавшую в Приморье девочку нашли на детской площадке

Владивосток, 3 июня. Пропавшая накануне в Находке семилетняя девочка вернулась домой. Об этом сообщили в управлении СК по Приморскому краю.

«Ребенок найден. С девочкой все в порядке», — цитирует представителя следственных органов РИА Новости.

По данным регионального управления МВД, девочку нашли на детской площадке. Она рассказала, что осталась переночевать у подруги, так как заигралась.

Ранее портал Deita.ru сообщил, что пропавшая девочка вышла из дома на улице 25 лет Октября в 15.30 по местному времени (08.30 по Москве) 2 июня.