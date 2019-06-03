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Водитель фуры во Владивостоке перекрыл движение на одной из улиц

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Водитель фуры во Владивостоке перекрыл движение на одной из улиц

Владивосток, 3 июня. В столице Приморского края на одной из улиц водитель большой фуры перегородил автомобильное движение.

Фотографии случившегося были размещены в городских пабликах недовольными другими участниками дорожного движения, которые жаловались на  водителя грузовика из-за того, что он «подрезал всех» и «пересек сплошную».

Однако опытные владельцы автомобильных прав осадили более молодых своих «коллег», напомнив тем, что водителям габаритных авто можно пересекать двойную сплошную линию во время поворотов из-за своих больших размеров, сообщает Deita.ru.

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Автор: Константин Терехов
Источник: Deita
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