Владивосток встал в пробках из-за тумана

Владивосток, 3 июня. Плохие погодные условия вызвали заторы на дорогах Владивостока.

Так, утром в понедельник в пробках встали улица Русская, а также участок Вторая Речка — проспект Столетия Владивостока. Движение на этом участке ограничено в обе стороны. Также из-за тумана пробка образовалась в районе «Зеленого острова». Стоит Светлановская улица на участках Луговая – Гайдамак и Авангард – Лазо.

Плохая видимость зафиксирована на трассе Де-Фриз — Патрокл, где в настоящий момент туманно, сообщает Deita.ru

Ранее грузовик с отказавшими тормозами врезался в припаркованные иномарки во Владивостоке.