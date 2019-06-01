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Мотоциклист влетел в Toyota во Владивостоке

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Мотоциклист влетел в Toyota во Владивостоке

Владивосток, 1 июня. На Алеутской улице во Владивостоке мотоциклист врезался в иномарку, сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло утром 1 июня. Байкер ехал в сторону Морвокзала и врезался в Toyota Prius. Водителя мотоцикла отбросило на обочину, ему вызвали скорую помощь.

Само транспортное средство от сильного удара сильно покорежило, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошло ДТП с участием грузовика.

Водитель не справился с управлением из-за отказавших тормозов и врезался в машины, стоящие на обочине дороги.

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Автор: Ирина Селезнева
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