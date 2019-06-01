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Отказавшийся платить квартирант напал на хозяйку с ножом во Владивостоке

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Отказавшийся платить квартирант напал на хозяйку с ножом во Владивостоке

Владивосток, 1 июня. Квартирант напал с ножом на хозяйку квартиры во Владивостоке, сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 31 мая в полицию позвонила местная жительница и заявила о нападении на сестру. По ее словам, женщина пришла получить деньги за сдачу жилья.

В квартире находился пьяный мужчина. Он отказался платить за аренду, а затем ударил ножом хозяйку квартиры. Скорая госпитализировала 35-летнюю пострадавшую с ранением ноги.

Полиция задержала подозреваемого в нападении, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге муж и жена устроили поножовщину после распития алкогольных напитков. Петербуржца доставили в больницу с серьезными травмами.

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Автор: Ирина Селезнева
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