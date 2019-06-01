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Грузовик с отказавшими тормозами врезался в припаркованные авто во Владивостоке

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Грузовик с отказавшими тормозами врезался в припаркованные авто во Владивостоке

Владивосток, 1 июня. Грузовик с фруктами перевернулся на улице Космонавтов во Владивостоке, сообщили очевидцы ДТП.

Авария произошла утром 1 июня. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель решил увести большегруз от столкновения с другими транспортными средствами, но не справился с управлением.

Грузовик въехал в припарковые автомобили и перевернулся. Водитель отделался небольшими ушибами, других пострадавших нет, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки Nissan врезался в автомобиль приморской автошколы. Инцидент произошел во Владивостоке.

Грузовик с отказавшими тормозами врезался в припаркованные авто во Владивостоке

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Автор: Ирина Селезнева
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