Грузовик с отказавшими тормозами врезался в припаркованные авто во Владивостоке

Владивосток, 1 июня. Грузовик с фруктами перевернулся на улице Космонавтов во Владивостоке, сообщили очевидцы ДТП.

Авария произошла утром 1 июня. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Водитель решил увести большегруз от столкновения с другими транспортными средствами, но не справился с управлением.

Грузовик въехал в припарковые автомобили и перевернулся. Водитель отделался небольшими ушибами, других пострадавших нет, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки Nissan врезался в автомобиль приморской автошколы. Инцидент произошел во Владивостоке.