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Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Уссурийске

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Массовое ДТП с участием автобуса произошло в Уссурийске

Владивосток, 31 мая. Массовое ДТП с участием автомобиля произошло в Уссурийске, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла днем 30 мая, столкнулись минивэн Hyundai, Toyota и автобус Hyundai. По предварительной информации, водитель минивэна не уступил дорогу автобусу. 

Легковушка Hyundai после столкновения с автобусом врезалась в другую иномарку. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, данные о пострадавших уточняются, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на иномарку упал кусок фасада. Бетонный фрагмент сильно повредил кузов Lexus.

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Автор: Ирина Селезнева
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