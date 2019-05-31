Кусок фасада пробил кузов Lexus во Владивостоке

Владивосток, 31 мая. В полицию обратился житель Ленинского района Владивостока, заявив о повреждении дорогой иномарки, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 31 мая. Мужчина рассказал, что его автомобиль был припаркован возле дома. Когда он вернулся, то обнаружил, что Lexus поврежден фрагментом фасада.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, пишет Deita.ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге кусок обрушевшегося фасада чуть не убил прохожего.