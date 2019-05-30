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Водитель в Приморском крае, уходя от погони, вылетел с дороги

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Водитель в Приморском крае, уходя от погони, вылетел с дороги

Приморский край, 30 мая. Предположительно пьяный водитель, уходя от погони от экипажа ДПС в Уссурийске, вылетел с дороги.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором только чудом никто не погиб, произошло в четверг в первой половине дня на пересечении улицы Топоркова и проспекта Блюхера.

Водитель, который вероятно мог сесть за руль нетрезвым, скрываясь от госавтоинспекторов, не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы.

Отмечается, что во время неуправляемого полета автомобиль задел другую машину. По словам очевидцев, водитель выжил, его деблокировали спасатели, сообщает Deita.ru.

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Автор: Константин Терехов
Источник: Deita.ru
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