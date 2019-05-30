Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Житель Владивостока напал на полицейского

114
0 Оставить комментарий

Житель Владивостока напал на полицейского

Владивосток, 30 мая. Нетрезвый житель столицы Приморского края напал на сотрудника правоохранительных органов.

При этом, как оказалось, хулиганский факт был зафиксирован на квартире участкового в момент, когда полицейский находился в отпуске. По словам стража правопорядка, в один из вечеров он погладил служебную форму, после чего примерил ее.

В этот момент к нему постучался нетрезвый сосед, стал провоцировать конфликт и нанес полицейскому несколько ударов. Только прибывшие на помощь коллеге сотрудники правоохранительных органов смогли утихомирить дебошира.

Пострадавший страж правопорядка отправился в больницу, где у него зафиксировали сотрясение головного мозга и гематомы. Подозреваемому в нападении на полицейского грозит штраф и реальный тюремный срок, сообщает Deita.ru.

infox - new
Автор: Константин Терехов
Источник: Deita.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров