Житель Владивостока напал на полицейского

Владивосток, 30 мая. Нетрезвый житель столицы Приморского края напал на сотрудника правоохранительных органов.

При этом, как оказалось, хулиганский факт был зафиксирован на квартире участкового в момент, когда полицейский находился в отпуске. По словам стража правопорядка, в один из вечеров он погладил служебную форму, после чего примерил ее.

В этот момент к нему постучался нетрезвый сосед, стал провоцировать конфликт и нанес полицейскому несколько ударов. Только прибывшие на помощь коллеге сотрудники правоохранительных органов смогли утихомирить дебошира.

Пострадавший страж правопорядка отправился в больницу, где у него зафиксировали сотрясение головного мозга и гематомы. Подозреваемому в нападении на полицейского грозит штраф и реальный тюремный срок, сообщает Deita.ru.