В школе Владивостока завершили проверку после скандального флешмоба

Владивосток, 29 мая. Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом рассказали в мэрии города.

Отмечается, что с участниками мероприятия провели профилактические беседы. Дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия.

Перед последним звонком 22 мая в школе прошел день самоуправления. После этого в социальных сетях появились снимки и видео с выпускниками, одетыми в БДСМ-костюмы, на одной из учениц была полицейская форма. Наряды на учениках вызвали широкий общественный резонанс. Руководство Приморья завило, что подобное поведение школьников в регионе недопустимо.

Как пишет РИА Новости, директор учебного заведения Галина Пугина написала заявление об увольнении, однако позже решила продолжить работу. Она признала, что дети вышли за рамки приличия.