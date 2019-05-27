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Воскресенье во Владивостоке побило тепловой рекорд 1990 года

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Воскресенье во Владивостоке побило тепловой рекорд 1990 года

Владивосток, 27 мая. Воскресенье, 26 мая, во Владивостоке побило тепловой рекорд 29-летней давности. Об этом сообщает Примгидромет.

По данным специалистов, воздух в городе прогрелся до плюс 27,7 градуса. Таким образом был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты. Ранее максимум был зафиксирован в 1990 году.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в 2019 году. В летние месяцы термометр продолжит показывать превышающие средние показатели значения. В июне нестандартно теплая погода будет наблюдаться на юге Приволжского и Южного округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, на западе Якутии и Приморья.

В середине лета особенно высокие температуры ожидаются на юге страны. По мнению синоптиков, в Сибири летние температуры могут превысить прошлогодние значения. Теплый август ожидается в Центральной России и на Северо-Западе. Также Гидрометцентр прогнозирует теплое начало осени в европейской части РФ.

Как пишет «Газета.ru», ранее синоптики предупредили о майских метелях в России. 

Воскресенье во Владивостоке побило тепловой рекорд 1990 года

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Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба Примгидромета
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