Холодную воду отключат в некоторых домах во Владивостоке

Владивосток, 27 мая. В ряде домов в столице Приморского края во вторник отключат холодную воду.

Как сообщает «Газета.ru», одного из благ цивилизации на целый день лишатся граждане, которые проживают в доме №3а на Майкова, домах №31–43 и 68–78 на Шевченко, № 5–65 и 6–84 на Яблоневой и всей улицы Грушевой.

Гражданам, проживающим по указанным адресам, стоит запастись водой уже вечером в понедельник, рекомендует Deita.ru.