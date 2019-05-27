Выпускники извинились за скандальную вечеринку во Владивостоке

Владивосток, 27 мая. Снявшие скандальное видео выпускники школы во Владивостоке попросили прощение и признали свою вину за скандальную вечеринку. Об этом заявила директор учебного заведения Галина Пугина.

По ее словам, школьная администрация не применила к ним никаких мер воздействия. Пугина подчеркнула, что выпускники не думали, что их действия будут считаться злонамеренными.

«Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения», — заявила Пугина.

Она подчеркнула, что руководство учебного заведения волнует, чтобы дети сдали экзамены и получили аттестаты. Директор отметила, что не обижается за такой поступок на школьников, поскольку «это была глупая выходка».

«Они никогда не грубили мне, они для меня дети, которые учились здесь с первого класса», — заявила Галина Пугина.

Напомним, что в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой старшеклассники одеты в костюмы зайчиков, а одна из девушек — в форму полицейского. Они разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель и танцуют. Видеозапись стала основанием для проверки, поскольку незаконное ношение формы полицейского со знаками отличия наказывается штрафом. Позже выяснилось, что выпускники купили одежду в специализированном магазине.

Ранее Министерство просвещения Приморья выступило с резкой критикой этой вечеринки выпускников. Сотрудники ведомства подчеркнули, что ситуация напоминает о повышенной роли воспитательного процесса в системе образования, а также внутри своего круга общения — в семье.

Однако не все придерживаются негативного мнения о вечеринке школьников. Депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрей Самсонов поддержал детей и директора школы, назвав критикующих мероприятие «бабками на лавке и мракобесами».

«Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец», — написал депутат на своей странице в Facebook, сообщают «Известия».

Лидер фракции ЛДПР также призвал не наказывать школьников. Он подчеркнул, что выпускники хотели повеселиться, «просто придумали себе необычные наряды и танцевали», сообщает «Газета.ru».

Заслуженный учитель России Евгений Ямберг заявил, что не стоит «раздувать из мухи слона». По его мнению, школьники совершили ошибку, устроив такое представление, однако их поступок нужно спокойно обсудить внутри педагогического коллектива.