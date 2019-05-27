Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Приморье

Владивосток, 27 мая. Метеорологи сообщили, когда следует ожидать начала дождей в Приморском крае.

Штормовое предупреждение на начало рабочей недели в Приморье синоптики передали еще в субботу. Утром в понедельник, 27 мая, в регионе отмечается сильный ветер при безоблачном небе. Тем не менее, по прогнозам, осадки могут начаться уже после обеда. Как пишет «Deita.ru», вероятность дождя на 14 часов составляет 65 процентов.

К вечеру в регионе ожидаются настоящие ливни. Как сообщают метеорологи, с 17 часов понедельника и до утра вторника во Владивостоке пройдут интенсивные дожди, видимость на дорогах составит около 500 метров.

За 12 часов в регионе может выпасть до 45 мм осадков, местами не исключаются грозы с порывами ветра до 18-23 метров в секунду.