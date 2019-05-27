Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Приморье

732
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Приморье

Владивосток, 27 мая. Метеорологи сообщили, когда следует ожидать начала дождей в Приморском крае.

Штормовое предупреждение на начало рабочей недели в Приморье синоптики передали еще в субботу. Утром в понедельник, 27 мая, в регионе отмечается сильный ветер при безоблачном небе. Тем не менее, по прогнозам, осадки могут начаться уже после обеда. Как пишет «Deita.ru», вероятность дождя на 14 часов составляет 65 процентов.

К вечеру в регионе ожидаются настоящие ливни. Как сообщают метеорологи, с 17 часов понедельника и до утра вторника во Владивостоке пройдут интенсивные дожди, видимость на дорогах составит около 500 метров.

За 12 часов в регионе может выпасть до 45 мм осадков, местами не исключаются грозы с порывами ветра до 18-23 метров в секунду.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
Источник: «Deita.ru»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров