Выпускница школы во Владивостоке призвала поддержать директора после скандала

Владивосток, 26 мая. Выпускница школы во Владивостоке, где сняли скандальное видео с переодетыми в полицейскую форму учениками, призвала поддержать директора.

В Сети появилось видео с переодетыми в разные костюмы учениками. Они пускают дым, танцуют и громко скандируют, затем распыляют огнетушитель. Одна из девушек была одета в форму полицейского, несколько юношей - в форму «зайчиков» с масками.

После инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. В школе началась внутренняя проверка, к которой подключились сотрудники МВД Владивостока.

В администрации Приморского края отметили, что такое поведение школьников недопустимо. На двоих выпускников, которые были одеты в форму сотрудников правоохранительных органов, составлены протоколы.

Выпусница школы Алиса Гудименко написала в Facebook, что с 6 лет знакома с директором школы Галиной Пугиной. Она подчеркнула, что таких педагогов немного. Женщина добавила, что увольнения Пугиной из-за непозволительного поведения учеников нельзя допускать.

По ее словам, школа, учителя и другие ученики стали «героями» новостей не по своей вине. Она призвала поддержать руководство учебного заведения.