Пятерых рыбаков сняли с оторвавшейся льдины в Хабаровском крае

Вадивосток, 14 апреля. Спасатели в Хабаровском крае сняли пятерых рыбаков с оторвавшейся льдины в полуторах километрах от берега, сообщает краевое управление МЧС РФ.

Информация об отрыве льдины в бухте Силантьева поступила в оперативные службы в 07.35 по московскому времени. Очевидцы рассказали, что увидели на льдине рыбаков.

Сотрудники МЧС направились к рыбакам на аэроботе. В 09.15 их доставили на берег, медицинская помощь не потребовалась.

Практически во всех регионах России действует запрет выхода на лед. Ранее у берегов Сахалина с льдины сняли несколько рыбаков.