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Корабли ВМС Таиланда прибыли во Владивосток

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Корабли ВМС Таиланда прибыли во Владивосток

Владивосток, 13 апреля. Впервые за 15 лет в порт Владивостока прибыли боевые корабли Таиланда, рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Фрегаты «Бангпаконг» и «Наресуан» ошвартовались в столице Приморья. Экипаж кораблей встретили торжественной церемонией с хлебом и солью.

На причале Владивостока прозвучали гимны России и Таиланда. Гостей приветствовал замкомандующего флотилией Приморья Валерий Казаков. По его словам, деловые визиты способствуют доверию между странами.

Визит боевых кораблей Таиланда в России продлится до 17 апреля, в течение этого времени моряки смогут сыграть в футбол и отдохнуть на берегу. Ранее сообщалось, что во Владивостоке сменился мэр. Новым руководителем города стал Олег Гуменюк, а Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам колонии по делу о коррупции.

Автор: Юлия Шелковенко
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