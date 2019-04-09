Шесть врачей автопоездом «Здоровье» отправятся в Надежденский район Приморья

Владивосток, 9 апреля. С 11 апреля доктора автопоезда «Здоровье» начнут свою работу в Надежденском районе Приморья. Об этом рассказали в администрации региона.

Как уточнили в сообщении, медицинский автопоезд побывает в восьми поселениях района и завершит свою командировку 20 апреля. По данным Deita.ru, главный врач центральной районной больницы Алексей Прушинский рассказал, что команда медицинского автопоезда будет состоять из терапевта, стоматолога, гинеколога, врача УЗИ, отоларинголога и врача клинико-диагностической лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Приморье в будущем году будут увеличены социальные выплаты инвалидам. Средства пойдут на мероприятия по адаптации жилья, занимаемого инвалидами. Соответствующий проект был разработан по поручению губернатора края Олега Кожемяко.

К слову, объем финансирования программы «Доступная среда» в регионе на 2019 год составляет почти 28 миллионов рублей. Почти три миллиона рублей из них предоставляет федеральный бюджет.