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В Приморском крае горит торговый центр «Аквамарин»

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В Приморском крае горит торговый центр «Аквамарин»

Находка, 8 апреля. Сотрудники спецслужб тушат торговый центр «Аквамарин», расположенный в городе Находка Приморского края. Спасать из огня никого не пришлось, так как в момент возгорания ТЦ был закрыт. Пострадавших в результате инцидента также нет, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 19.35 по местному времени. Спустя семь минут, на место прибыли спасатели и приступили к тушению огня. По предварительной информации, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Приморском крае, в котором погибли пять человек. Следственный комитет возбудил по данному происшествию уголовное дело.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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