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В Приморье депутата обвиняют в махинациях с землей

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В Приморье депутата обвиняют в махинациях с землей

Москва, 8 апреля. В Приморье депутата города Большой Камень обвиняют в махинациях с землей. По версии правоохранительных органов, следователи установили причастность депутата к четырем преступлениям с мошенничеством. Они уточнили, что народный избранник приобрел по заниженной цене четыре земельных участка, расположенных недалеко от морского побережья бухты «Вальтон».

Как пишет издание Deita.ru, он предоставил в городскую администрацию документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на участках объектах недвижимости. Это позволило купить территории по льготной цене.

Размер ущерба городскому округу составил более одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

В Приморье депутата обвиняют в махинациях с землей

Автор: Алия Садыкова
Источник: Deita.ru
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