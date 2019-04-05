Незаконно пересекших границу иностранных рыбаков осудили в Приморье

Владивосток, 5 апреля. Иностранцев, незаконно пересекших границу России на моторной лодке с целью лова рыбы, осудили в городе Лучергорске Приморского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Отмечается, что граждане признаны виновными части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ»). Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел в июле 2018 года. Иностранцы, не имея документов на право въезда на территорию России, незаконно пересекли границу государства на моторной лодке в акватории реки Уссури в Пожарском районе Приморья. Они установили там сеть и ловили рыбу.

Подсудимым назначили наказание в виде одного года и пяти месяцев, а также одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Госдуме предложили лишать имущества за незаконное пересечение границы. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин. Шерин отметил, что действующее законодательство допускает в виде наказания изъятие имущества и доходов, которые осужденный получил в результате совершения преступления. Новый проект закона предлагает конфисковывать имущество за незаконное пересечение границ страны.