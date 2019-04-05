Центр реабилитации на месте «китовой тюрьмы» в Приморье откроют в 2019 году

Владивосток, 5 апреля. Реабилитационный центр в Средней бухте в Приморье, где сейчас находится «китовая тюрьма», откроют уже в 2019 году, заявил глава региона Олег Кожемяко. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Кожемяко, периодически морские млекопитающие в Приморье «попадают в беду». Губернатор уточнил, что в бухте может быть открыт реабилитационный центр, вопрос сейчас прорабатывается учеными. Глава региона добавил, что специалисты взяли пробы воды в Средней, в бухте Парис и отдали предпочтение бухте Средняя.

Кроме того, там есть понтоны и подготовленная база. Кожемяко выразил надежду, что команда французского ученого Жана-Мишеля Кусто поможет приморским специалистам создать «дорожную карту» проекта.

О «китовой тюрьме» общественность узнала осенью 2018 года, когда активисты Greenpeace сообщили о планируемой незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Члены движения рассказали, что большая часть морских млекопитающих содержится в бухте Средняя. Природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, занимающихся отловом животных.