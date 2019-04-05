Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока

Владивосток, 5 апреля. Мэр Владивостока Олег Гуменюк принял присягу в пятницу, 5 апреля. Торжественная церемония прошла во время внеочередного заседания городской думы.

Как сообщает Deita.ru, председатель городской думы Андрей Брик вручил удостоверение главе города. На церемонии присутствовали представители силовых структур, краевой и городской администрации, а также представители иностранных консульств.

Олег Гуменюк поклялся «честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», сообщает сайт администрации Владивостока.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал основные цели Гуменюка на посту мэра.