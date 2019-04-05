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Кожемяко назвал основные задачи нового мэра Владивостока

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Названы основные задачи мэра Владивостока

Владивосток, 5 апреля. Глава Приморья Олег Кожемяко назвал первостепенные задачи нового мэра Владивостока Олега Гуменюка.

«Это, прежде всего, ремонт дорог, это фасады, городской транспорт, стоянки, парковые зоны, благоустройство наших дворов»,— заявил Кожемяко в беседе с журналистами.

По его словам, также необходимо приводить в порядок школы и строить детские сады. Губернатор подчеркнул, что совместная работа, которая направлена на благоустройство города, даст свои плоды.

Председатель городской думы Андрей Брик отметил, что депутатам и главе города необходимо работать в партнерских отношениях, поддерживая друг друга.

«Ждем совместной работы с депутатским корпусом», — заявил Брик.

Напомним, что Олег Гуменюк официально вступил в должность в пятницу, 5 апреля. Предыдущий мэр города Виталий Веркеенко ушел в отставку 12 октября 2018 года по собственному желанию.

Автор: Борис Николаев
Источник: РИА Новости
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