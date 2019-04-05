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Заведующая детсада в Приморье зарабатывала на «мертвых душах»

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Заведующая детсада в Приморье зарабатывала на «мертвых душах»

Владивосток, 5 апреля. Бывшая заведующая одного из детских садов в Приморском крае стала фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество».

Как сообщает Deita, следователи установили, что два года назад заведующая детсада фиктивно принимала на работу граждан. Зарплату, которую якобы получали «мертвые души», она забирала себе. Следователи смогли установить семь подобных эпизодов. Ущерб оценивается в 570 тыс. рублей.

Сейчас дело с собранной доказательной базой отправлено в суд.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Deita
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