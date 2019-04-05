Дорожный коллапс ждет автомобилистов Владивостока

Владивосток, 5 апреля. Водители Владивостока сообщают о проблемах с проездом по улице Русской.

Как утверждают автомобилисты, на участке улицы Русской от поворота на Кутузова образовалась серьезная пробка при движении в сторону проспекта 100 лет Владивостоку. «Deita.ru» сообщает, что автомобили, выезжающие с улицы Кутузова и других прилегающих улиц остаются на встречной полосе и практически не двигаются долгое время.

Водителям предлагается выбирать маршрут с учетом этой информации и объезжать образовавшуюся пробку.

Проблемы с проездом отмечаются также на односторонней Бородинской улице, где многие автомобилисты разворачиваются, пытаясь выехать из пробки и тем самым лишь ухудшают ситуацию.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Москва стала лидером в мировом рейтинге дорожных пробок.