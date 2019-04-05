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Циклон принесет похолодание в Приморье

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Циклон принесет похолодание в Приморье

Владивосток, 5 апреля. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Приморском крае в пятницу, 5 апреля.

Как сообщает Deita, циклон продолжит смещаться над Приморьем в течение дня. Это приведет к небольшим и умеренным осадкам. Синоптики не исключили гололед на дорогах. Вечером циклон сместится к северу Японского моря, в его тыловой части усилится северо-западный ветер. 

День ожидается прохладный: столбики термометров покажут от нуля до плюс девяти градусов Цельсия. Местами пойдет небольшой дождь с сильным ветром. Ночью похолодает до нуля — плюс двух градусов.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Deita
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