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В Приморье обнаружили опасное для здоровья молоко

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В Приморье обнаружили опасное для здоровья молоко

Владивосток, 4 апреля. Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение технического регламента одним из производителей молока в Находке.

Сотрудники ведомства исследовали образцы молока после обращения владельца партии. В продукте они обнаружили повышенное в 1,9 раза содержание соматических клеток, сообщает портал Deita.ru.

Отмершие клетки тканей вымени (соматические клетки) выводятся из организма коровы с молоком. Причиной их повышенного содержания часто становится мастит. Молоко от больных коров вызывает у людей пищевые отравления, стрептококковую ангину, расстройства функций желудочно-кишечного тракта и другие заболевания.

Возможной причиной повышенного содержания соматических клеток в молоке специалисты назвали нарушение санитарно-ветеринарных правил или технологии производства.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: Deita.ru
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