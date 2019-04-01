Бездомный пес напал на десятилетнего мальчика во Владивостоке

Владивосток, 1 апреля. На улице Коммунаров во Владивостоке бездомная собака напала на школьника, десятилетний мальчик получил рваную рану руки.

По словам ребенка, собака укусила его недалеко от школы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отправили домой.

Как пишет Deita.ru, это не первый случай нападения уличных собак на людей во Владивостоке. В начале февраля в селе Кневичи бродячий пес укусил ребенка за ухо.