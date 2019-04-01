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Бездомный пес напал на десятилетнего мальчика во Владивостоке

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Бездомный пес напал на десятилетнего мальчика во Владивостоке

Владивосток, 1 апреля. На улице Коммунаров во Владивостоке бездомная собака напала на школьника, десятилетний мальчик получил рваную рану руки.

По словам ребенка, собака укусила его недалеко от школы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и отправили домой.

Как пишет Deita.ru, это не первый случай нападения уличных собак на людей во Владивостоке. В начале февраля в селе Кневичи бродячий пес укусил ребенка за ухо.

Автор: Ирина Селезнева
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