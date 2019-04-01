Жители Дальнего Востока пошутили над одним из главных символов региона

Владивосток, 1 апреля. В социальных сетях на Дальнем Востоке распространяется фотография «разрушенной» природной композиции Два Брата, которая является символом Дальнего Востока.

Она представляет собой две скалы расположенной рядом друг с другом.

«Рухнула скала, остался один брат», — говорится в сообщении.

В качестве доказательств прилагается фотография, на которой запечатлена одна скала. Многие жители Дальнего Востока не смогли распознать снимок в качестве первоапрельской шутки, сообщает Deita.ru

Напомним, что скалы Два Брата расположены недалеко от поселка Рудная Пристань Дальнегорского городского округа. Их изображения часто встречается в иллюстрированных изданиях, которые посвящены Дальнему Востоку и Приморью.